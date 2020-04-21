МОЗ пропонуватиме відкрити з обмеженнями парки, музеї і бібліотеки, - Степанов

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МОЗ пропонуватиме відкрити з обмеженнями парки, музеї і бібліотеки, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати пом'якшення деяких карантинних заходів.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо пропонувати, наприклад, відкриття для відвідування музеїв, бібліотек, але з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, засобів індивідуального захисту та температурного скринінгу на вході в той чи інший заклад", - зазначив він.

За його словами, також МОЗ пропонуватиме і інші пом'якшення карантинних заходів.

"Наприклад, прогулянки в парках. Але ці прогулянки будуть чітко обмежені за кількістю осіб, і за системою індивідуального захисту під час прогулянок", - додав Степанов.

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Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Mariia Orlovska
Особенно музеи важно открыть
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21.04.2020 10:08
+12 Генрих Реалист
Низзззя....а то вирус нападёт...Вот Эпицентры, Ломбарды, Кредитные спилки можно!
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21.04.2020 10:07
+7 Конрад Карлович Михельсон
Кому нечего есть, обязательно пойдёт в музей! Или библиотеку... Вы не дебилы, вы идиотыблдь!
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21.04.2020 10:16
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