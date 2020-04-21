МОЗ пропонуватиме відкрити з обмеженнями парки, музеї і бібліотеки, - Степанов

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Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати пом'якшення деяких карантинних заходів.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо пропонувати, наприклад, відкриття для відвідування музеїв, бібліотек, але з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, засобів індивідуального захисту та температурного скринінгу на вході в той чи інший заклад", - зазначив він.

За його словами, також МОЗ пропонуватиме і інші пом'якшення карантинних заходів.

"Наприклад, прогулянки в парках. Але ці прогулянки будуть чітко обмежені за кількістю осіб, і за системою індивідуального захисту під час прогулянок", - додав Степанов.

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