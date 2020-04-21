На сьогодні на коронавірус захворіли 1138 медпрацівників і 399 дітей, - Степанов

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Станом на 21 квітня коронавірус в Україні виявили у 1138 медичних працівників та 399 дітей.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Степанов зазначив, що серед нововиявлених випадків коронавірусу 25 дітей і 64 медпрацівники. При цьому одужали від хвороби вчора троє дітей і четверо медиків.

"За минулу добу на коронавірус захворіли 415 осіб, з них 25 дітей та 64 медпрацівники, 126 осіб госпіталізовано. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 10 летальних випадків", - повідомив Степанов.

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"Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 6125 осіб. З них 399 дитини, а також 1138 медичних працівників", - повідомив він.

Як повідомлялося раніше, що в Україні на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19, всього - 6125, померла 161 особа, 367 - одужали.