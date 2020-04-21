Продовжувати карантин збираємося до 12 травня, але з пом'якшеннями, - Степанов. ВIДЕО

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Міністерство охорони здоров'я винесе на засідання Кабміну питання про продовження карантину до 12 травня.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров’я винесе на найближче засідання уряду проєкт постанови про продовження дії карантину до 12 травня", - повідомив він.

За його словами, карантин буде продовжено з пом'якшеннями.

"Продовжувати ми збираємося до 12 травня, це продовження викликано нашим рівнем захворюваності і тією небезпекою, яку несе коронавірус", - додав він.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати відкрити з обмеженнями парки, музеї і бібліотеки.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+21 саша паламарчук
Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов - Цензор.НЕТ 4486
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21.04.2020 10:23
+8 Роман Самойленко a21e0f24
все таки вас зеленух клоунов нужно вешать. иначе никак видимо
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21.04.2020 10:26
+6 vitaliymkua
Дійсно, сьогодні ж день зеленого дурня!
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21.04.2020 10:28
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