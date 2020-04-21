Продовжувати карантин збираємося до 12 травня, але з пом'якшеннями, - Степанов. ВIДЕО

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Міністерство охорони здоров'я винесе на засідання Кабміну питання про продовження карантину до 12 травня.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

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"Міністерство охорони здоров’я винесе на найближче засідання уряду проєкт постанови про продовження дії карантину до 12 травня", - повідомив він.

За його словами, карантин буде продовжено з пом'якшеннями.

"Продовжувати ми збираємося до 12 травня, це продовження викликано нашим рівнем захворюваності і тією небезпекою, яку несе коронавірус", - додав він.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати відкрити з обмеженнями парки, музеї і бібліотеки.