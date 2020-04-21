Лікарня на Одещині закривається на карантин через зростання кількості випадків коронавірусу серед медиків

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В Одеській області на двотижневий карантин закривається міська лікарня в Подільську у зв'язку з великою кількістю випадків коронавірусу серед медичних працівників.

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на те, що в Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників, обласною комісією з надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення про посилення карантинних протиепідемічних заходів у місті та районі. Подільська міська лікарня зачиняється на двотижневий карантин. Усі медпрацівники та пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування", - написав він.

Загалом у Подільську зареєстровано 37 випадків зараження коронавірусом.

В Одеській області станом на ранок вівторка, 21 квітня, підтверджено 146 випадків.

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