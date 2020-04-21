Протягом Великодніх свят на Івано-Франківщині померло 5 осіб: у двох COVID-19 підтверджений, ще у трьох - перевіряється, - мер Марцінків

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На Прикарпатті понад 500 осіб захворіли на коронавірус. За Великодні свята в Івано-Франківській області померло 5 осіб.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В цілому протягом Великодніх свят померло 5 осіб. З них - у двох підтверджено коронавірус, а ще на 3 результати чекаємо. Статистика сумна. Тому ще раз закликаю франківців дотримуватися карантину і не нехтувати заходами безпеки", - написав Марцінків.

При цьому він зазначив, що область увійшла до трійки лідерів за кількістю хворих на коронавірус в Україні.

"Понад 500 хворих на коронавірус на Прикарпатті. Міські установи практично переповнені. 15 пацієнтів у міських лікарнях - у важкому стані", - написав Марцінків.

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Як повідомлялося раніше, що в Україні на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19, всього - 6125, померла 161 особа, 367 - одужали.