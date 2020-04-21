Якби влада думала наперед, то почала б закуповувати знецінену нафту і наповнювати нею ємності на НПЗ, - Гриценко

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Якби влада думала наперед, то почала б закуповувати знецінену нафту і наповнювати нею ємності на НПЗ, - Гриценко

Лідер партії "Громадянська позиція" і екскандидат у президенти Анатолій Гриценко закликав уряд використовувати момент і почати скуповувати знецінену в світі нафту, за яку можуть ще й доплатити.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби Уряд думав на два кроки наперед і дбав про інтереси держави, саме час закупити в державний резерв знецінену у світі нафту, за яку якщо вивезти у травні - виробники ще й доплатять. Ємності для зберігання у нас є - на всіх НПЗ, працюючих і не працюючих; є велике підземне сховище для пального і в Міноборони на Полтавщині ", зазначив політик.

Гриценко також навів як приклад Білорусь, де "Лукашенко почав скуповувати нафту ще пару тижнів тому, коли її торгували по $2 за барель".

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Нагадаємо, ціна травневих ф'ючерсів на нафту WTI впала майже на 300% до закінчення торгів на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) в понеділок, опустившись до мінус $ 37,63 за барель.

Якби влада думала наперед, то почала б закуповувати знецінену нафту і наповнювати нею ємності на НПЗ, - Гриценко 01

ціна на нафту
Гриценко Анатолій нафта
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Топ коментарі
+13 Clyde
думать некому и нечем...
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21.04.2020 11:05
+6 Підлога Маккартні
О, палковник вылез, филантроп и гроссмейстер.темный кардинал зеленского
Если бы власть думала наперед, то начала бы закупать обесцененную нефть и наполнять ею емкости на НПЗ, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8359
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21.04.2020 11:06
+3 tamerlan
Да щаззз! А как потом объяснять ломовую цену на бензин?????А?
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21.04.2020 11:07
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