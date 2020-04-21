Комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки

1090 16
Комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики почав підготовку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, засідання відбувається в режимі відеоконференції.

Глава комітету, член фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев зазначив, що в порядку денному засідання комітету сьогодні один законопроєкт - №2571-д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До законопроєкту про банки подали 16 572 поправки, з них 4 770 комітет відхилив, - "слуга народу" Гетманцев

Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3 Підлога Маккартні
Пора уже внести в Конституцию запись, что коломойский враг народу Украины!!!
показати весь коментар
21.04.2020 11:18
+1 Valery Greff
зелебобики Закон не могут осилить принять, а вы про изменения в Конституцию. Где они голоса будут брать? Комитет Рады начал рассматривать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 504
показати весь коментар
21.04.2020 11:23
+1 Сергей Андрейчев
Окуеть.Сначала пытались незаконно пропихнуть-не вышло с наскока,теперь-начали рассматривать. Комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки - Цензор.НЕТ 2431
показати весь коментар
21.04.2020 11:31
Дивитись коментарі