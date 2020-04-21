Всеукраїнського перепису населення в 2021 році, найімовірніше, не буде. Це дороге задоволення, - міністр Кабміну Немчінов

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Всеукраїнського перепису населення в 2021 році, найімовірніше, не буде. Це дороге задоволення, - міністр Кабміну Немчінов

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов вважає, що в 2021 році Всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться.

"Перепис потрібно обов'язково проводити, але перепис - це дороге задоволення. Бюджетний запит, який Держстат подав, здається, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавірус - 65 млрд. Це дуже серйозне політичне рішення і це процес, який потрібно запускати заздалегідь. Наприклад, якби ми хотіли провести перепис у 2021 році, то в березні 2020 року ми мали б почати підготовку", - сказав Немчінов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

На уточнювальне запитання, чи буде перепис населення проведено в 2021 році, міністр зазначив, що, ймовірно, ні. "Я думаю, що ні. Можна спробувати зробити його наприкінці року, але тоді вже цього року потрібно почати витрачати кошти хоча б з вересня-жовтня. Як мені пояснював глава Держстату, потрібно щонайменше один рік і три місяці, щоб пройти весь цикл, який необхідно зробити", - додав він.

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За словами Немчінова, у керівництва Держстату є три сценарії: варіант класичного перепису, опитування і комбінований.

"Мені більше імпонує комбінований. Тут ідеться про те, що з максимальним використанням електронних носіїв, з максимальним використанням цифрових технологій, але водночас із дворовим обходом, з реальними речами. Але навіть суто цифровий перепис - це дуже великі кошти", - заявив чиновник.

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Топ коментарі
+5 Valery Greff
Конечно не будет! Досрочные выборы на носу!!! Всеукраинской переписи населения в 2021 году, скорее всего, не будет. Это дорогое удовольствие, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 1837
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21.04.2020 11:23
+3 Генрих Реалист
Как всегда отмазки.... вам тварям просто это НЕ выгодно!
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21.04.2020 11:24
+3 Vitaly Ytsuken
Верните Дубилета со спутником, он посчитает
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21.04.2020 11:33
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