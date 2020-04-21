У 5 українських прикордонників діагностовано COVID-19, майже 150 - перебувають на самоізоляції, - Держприкордонслужба

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П'ятеро співробітників Державної прикордонної служби України захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомив спікер прикордонного відомства Андрій Демченко.

"Минулого тижня, 15 квітня, було зафіксовано перший випадок захворювання прикордонника на коронавірус, і він був підтверджений ПЛР-тестом. 17-18 квітня також були підтверджені факти захворювання. Загалом наразі підтверджено ПЦР-тестами захворювання на коронавірус у п'яти прикордонників", - сказав Демченко в коментарі "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, щоб активно протидіяти поширенню захворювання, наразі в багатьох підрозділах Держприкордонслужби, особливо на західній ділянці, проводиться експрес-тестування співробітників.

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"Також станом на сьогодні близько 150 прикордонників перебувають або на самоізоляції, або на обсервації, або під наглядом медиків безпосередньо в прикордонних підрозділах", - додав Демченко.