Країнам доведеться вийти ще далі із зони комфорту, - глава МВФ Георгієва про кризу

Про це Георгієва написала в блозі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Фонду, як і нашим країнам-членам, можливо, доведеться вийти ще далі за межі нашої зони комфорту й подумати, чи не слід застосовувати виняткові кроки в цій винятковій кризі", - зазначила очільниця МВФ.
Вона наголосила на потребі продумати нові підходи у тісній співпраці з міжнародними інститутами, а також із приватним сектором, аби допомогти уразливим країнам пройти через цю кризу та стати міцнішими.
У цьому зв'язку Георгієва нагадала, що МВФ та найпотужніші економіки світу вже здійснили багатомільярдні вливання для підтримки економіки та зменшення негативного впливу карантину.
Водночас вона зауважила, що перед бідними країнами й економіками, що розвиваються, стоять серйозні проблеми.
"Для наших найбідніших країн-членів потрібно набагато більше пільгового фінансування. У той час як пік захворювань ще попереду, багато економік потребуватимуть значних видатків для подолання кризи в галузі охорони здоров’я, а також мінімізації банкрутств та безробіття, одночасно поставши перед дедалі більшими потребами зовнішнього фінансування", - вказала Георгієва.
Утім, за її оцінкою, цю проблему не розв'язати простим кредитуванням: "Криза додає ще більше боргового навантаження, тож багато країн можуть опинитися за межами стійкого становища".
но нет и ее.....
Алексей Давиденко
15 год ·
1 год.
Эстрадно-цирковая ху*ня сильно затянулась.
Роль не удалась. Случился провал.
Та твоя знаменитая речь на стадионе оказалась ПШИКОМ!
Те твои пафосные вопросы на стадионе - задай сегодня себе перед сном.
Боюсь в поисках ответов - не заснёшь до утра.
Хуже.
Ты стал плохой пародией на обыкновенного погрязшего в олигархах, друзьях и коррупции - украинского президента.
Слабой, зависимой и очень плохой.
Твои лучшие друзья из Квартала пересели в ОП, в ВР и на потоки.
Твои прямые эфиры из Ютюба перекочевали в пятничные эфиры на каналах олигархов.
Твои глаза, которые вначале всем улыбались теперь делают вид, что ничего не видят.
Твои ближайшие друзья с коррупционных плёнок до сих пор ходят с руками.
Боль.
Ты ничего - слышишь НИЧЕГО из обещанного не сделал.
Зачем дальше тянуть?!
Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.
Ради сохранения Украины надо просто уйти.
А ещё уйти надо ради самосохранения...
Думай.
Извини, уже без Те.