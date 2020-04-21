Країнам доведеться вийти ще далі із зони комфорту, - глава МВФ Георгієва про кризу

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Країнам доведеться вийти ще далі із зони комфорту, - глава МВФ Георгієва про кризу

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що попередні прогнози про "найбільше потрясіння" для світової економіки з часів Великої депресії можуть бути скориговані в гіршу сторону.

Про це Георгієва написала в блозі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фонду, як і нашим країнам-членам, можливо, доведеться вийти ще далі за межі нашої зони комфорту й подумати, чи не слід застосовувати виняткові кроки в цій винятковій кризі", - зазначила очільниця МВФ.

Вона наголосила на потребі продумати нові підходи у тісній співпраці з міжнародними інститутами, а також із приватним сектором, аби допомогти уразливим країнам пройти через цю кризу та стати міцнішими.

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У цьому зв'язку Георгієва нагадала, що МВФ та найпотужніші економіки світу вже здійснили багатомільярдні вливання для підтримки економіки та зменшення негативного впливу карантину.

Водночас вона зауважила, що перед бідними країнами й економіками, що розвиваються, стоять серйозні проблеми.

"Для наших найбідніших країн-членів потрібно набагато більше пільгового фінансування. У той час як пік захворювань ще попереду, багато економік потребуватимуть значних видатків для подолання кризи в галузі охорони здоров’я, а також мінімізації банкрутств та безробіття, одночасно поставши перед дедалі більшими потребами зовнішнього фінансування", - вказала Георгієва.

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Утім, за її оцінкою, цю проблему не розв'язати простим кредитуванням: "Криза додає ще більше боргового навантаження, тож багато країн можуть опинитися за межами стійкого становища".

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Топ коментарі
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и совести, хотя бы чуть-чуть....
но нет и ее.....

Алексей Давиденко
15 год ·

1 год.
Эстрадно-цирковая ху*ня сильно затянулась.
Роль не удалась. Случился провал.

Та твоя знаменитая речь на стадионе оказалась ПШИКОМ!
Те твои пафосные вопросы на стадионе - задай сегодня себе перед сном.
Боюсь в поисках ответов - не заснёшь до утра.
Хуже.
Ты стал плохой пародией на обыкновенного погрязшего в олигархах, друзьях и коррупции - украинского президента.
Слабой, зависимой и очень плохой.
Твои лучшие друзья из Квартала пересели в ОП, в ВР и на потоки.
Твои прямые эфиры из Ютюба перекочевали в пятничные эфиры на каналах олигархов.
Твои глаза, которые вначале всем улыбались теперь делают вид, что ничего не видят.
Твои ближайшие друзья с коррупционных плёнок до сих пор ходят с руками.
Боль.
Ты ничего - слышишь НИЧЕГО из обещанного не сделал.
Зачем дальше тянуть?!
Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.
Ради сохранения Украины надо просто уйти.
А ещё уйти надо ради самосохранения...
Думай.
Извини, уже без Те.

Странам придется выйти еще дальше из зоны комфорта, - глава МВФ Георгиева о кризисе - Цензор.НЕТ 5396
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21.04.2020 11:39
+5 Ali Hasan
Якби у 73% був мозок, то віслюка би не обрали.
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21.04.2020 11:38
+5 Ali Hasan
Лайк за правду, хоча брехня на стадіоні була одразу зрозуміла.
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21.04.2020 11:42
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