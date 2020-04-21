Якби не карантин, в Україні вже було б 180 тис. хворих на COVID-19, - Ляшко

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Якби не карантин, в Україні вже було б 180 тис. хворих на COVID-19, - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що, якщо в Україні не були б запроваджені карантинні обмеження, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 вже досягла б 180 тисяч.

Про це Ляшко повідомив в ефірі телепрограми "Сніданок з 1+1", передає Цензор.НЕТ.

"Карантин в Україні працює. У нас є моделювання, яке ми проводили до запровадження карантинних заходів: якби ми не вводили карантинні заходи - у нас би було б зараз 180 тисяч хворих на коронавірусну інфекцію", - заявив він.

"Як би хто нас не критикував, як би хто не вважав, що щось робиться не так. Ми сьогодні маємо результат карантинних заходів, який є в нашій країні", - додав Ляшко.

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Коронавірус і карантин
карантин Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 А П 6d5dcd2e
А если бы не завезли, без обсервации, полмиллиона "турыстов", то больных было бы совсем мало.
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21.04.2020 11:41
+5 три - пятнадцать
мне нравится цифра 180,000...
почему не 190,000? - не 200,000 в конце концов?
шо приснилось - то и спел!
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21.04.2020 11:45
+4 Oljik
Десь приблизно так і є, просто тести не проводяться.
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21.04.2020 11:40
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