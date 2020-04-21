За добу кількість інфікованих на Миколаївщині зросла вдвічі. Зафіксовано групове захворювання у Вознесенському районі, - ОДА

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Станом на 10:00 21 квітня в Миколаївській області зареєстровано 83 підтверджені випадки COVID-19. Зафіксовано групове захворювання у Вознесенському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.

"За минулу добу 20.04.2020 виявлено нові 42 випадки (з підозрою на COVID-19 - 3, хворих з пневмоніями - 1, контактних осіб – 38) з них: 7 осіб – це мешканці м.Вознесенська та Вознесенського району; 4 особи – мешканці м.Миколаєва; 20 осіб з Доманівського району; 3 особи з Арбузинського району; 6 осіб з м.Первомайська; по 1 особі з Казанківського та Врадіївського районів.

З усіх 83-х підтверджених випадків: 33 особи – це мешканці м.Вознесенська та Вознесенського району; 9 осіб – мешканці м.Миколаєва; 28 осіб з Доманівського району; 4 особи з Арбузинського району; 6 осіб з м.Первомайська; по 1 особі з м.Южноукраїнська, з Казанківського та Врадіївського районів", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що за минулу добу по медичну допомогу звернулися 6 пацієнтів з підозрою на COVID-19, з них 4 осіб госпіталізовано до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб", 2 особам призначено амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції.

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Загалом від початку 2020 року в Миколаївській області зареєстровано/виявлено 286 осіб з підозрою щодо захворювання на COVID-19, з них у 83-х осіб захворювання підтверджено лабораторно методом ПЛР. Госпіталізовано за весь період 126 пацієнтів, 160 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

У вірусологічній лабораторії проведено дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) від 945 осіб, в тому числі обстежено:

- 232 пацієнти з підозрою на COVID-19, з них 8 з позитивним результатом;

- 213 хворих на пневмонії та ГРВІ різної етіології та ГРВІ, з них 7 із позитивним результатом;

- 500 контактних осіб, з них 68 із позитивним результатом.

Із 16 березня впроваджено облік жителів Миколаївської області, які прибули з-за кордону та різними шляхами повернулися до місця постійного проживання. За ними ведеться медико-санітарне спостереження та контроль щодо дотримання термінів та умов самоізоляції.

Загалом на облік було взято 3434 осіб. На 10:00 21.04.2020 знято з обліку 2566 осіб у зв’язку із завершенням термінів самоізоляції. Ведеться медико-санітарне спостереження за 868 осіб.

Як повідомлялося раніше, в Україні на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали.