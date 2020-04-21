Приватні лабораторії з початку епідемії COVID-19 провели 3900 ПЛР-тестів, виявили 198 випадків захворювання, - Степанов

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Приватні лабораторії та клініки з початку епідемії COVID-19 провели 3900 ПЛР-тестів, в результаті яких виявили 198 випадків захворювання.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Заборони на ПЛР-тести в приватних клініках не існує, за весь час епідемії методом ПЛР приватні лабораторії провели 3900 тестів, зокрема 198 тестів були позитивними", - сказав він.

Степанов зазначив, що ПЛР-тести в приватних лабораторіях проводяться на комерційній основі, і єдиною вимогою, яке до таких лабораторій висуває МОЗ, є обов'язкове інформування Центру громадського здоров'я в разі виявлення позитивного результату для проведення епідрозслідування.

"Будь-яке приховування результатів ПЛР-тесту неприпустимо", - сказав він.

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