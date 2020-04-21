23 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Київщині, загалом 356 заражених, - ОДА

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За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10:00 21 квітня 2020 року офіційно підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За добу лабораторно підтверджено 23 нові випадки коронавірусної хвороби.

Загалом офіційно підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус.

З них на стаціонарному лікуванні - 99 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 257 осіб. З них діти - 21. Одужали - 28.

За час пандемії померло - 11 осіб. За добу нових летальних випадків не зафіксовано.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 1513 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 60 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 2825 контактними особами.

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