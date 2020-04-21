Ексглава ДБР Труба: Влада планує повідомити мені про підозру. Відповім жорстко

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Колишній директор Держбюро розслідувань Роман Труба повідомив, що йому планують повідомити про підозру.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом влада має намір повідомити про підозру. Виклик приймаю. Я відповім жорстко", - йдеться в пості.

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Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.