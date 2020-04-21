"Не зверталися до лікарів": МОЗ пояснив, чому сім областей після Великодня не відзвітували про тестування на коронавірус

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Міністерство охорони здоров'я заявило, що відсутність звітності з тестування на коронавірус із семи областей пов'язана з технічними помилками, а також з тим, що на Великдень багато людей не зверталися до лікарів.

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Усі без винятку лабораторії працювали в звичайному режимі, тобто не робили перерви. Ці нулі були пов'язані з тим, що на Великдень багато людей не зверталися до лікарів щодо проведення тестування методом ПЛР. Цю ситуацію ми також підтвердили тим, що у нас не було надходжень на гарячу лінію з відмов у проведенні ПЛР", - сказав Степанов.

Також, за його словами, в деяких обласних лабораторних центрах були допущені технічні помилки, коли при приведенні певної кількості тестів у звітності було вказано нуль.

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"Наприклад, в Чернівецькій області було зроблено 48 досліджень ПЦР, було 17 підтверджених випадків, які увійшли в звітність, але, на жаль, була технічна помилка, дівчина, яка заповнювала нашу форму, поставила нуль", - зазначив Степанов.

За його словами, в інших випадках відсутність статистики була пов'язана з тим, що в роботі лабораторії робили певну перерву через технічні можливості обладнання.