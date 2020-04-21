Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони Коваленко та ліквідував очолюваний Апаршиним директорат з питань оборонної політики, - джерело

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Також ліквідовано директорат з питань оборонної політики ОП, який очолював Іван Апаршин, якого також буде звільнено.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Кадрові зміни в оборонному секторі Офісу Президента. За даними джерел Цензор.НЕТ, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника голови ОП з питань оборони Анни Коваленко.

Також ліквідовано директорат з питань оборонної політики ОП, який очолював Іван Апаршин, якого також буде звільнено.

Коваленко й Апаршину запропоновані інші посади поза системою ОП", - розповів він.

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"Підібрано кандидата на посаду заступника голови ОП з питань оборони. З огляду на хаотичну кадрову політику Офісу, не поспішаймо з висновками, чим це обґрунтовано і до чого призведе, почекаймо на публікації указів", - резюмував Бутусов.