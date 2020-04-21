Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони Коваленко та ліквідував очолюваний Апаршиним директорат з питань оборонної політики, - джерело

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Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони Коваленко та ліквідував очолюваний Апаршиним директорат з питань оборонної політики, - джерело

Також ліквідовано директорат з питань оборонної політики ОП, який очолював Іван Апаршин, якого також буде звільнено.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Кадрові зміни в оборонному секторі Офісу Президента. За даними джерел Цензор.НЕТ, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника голови ОП з питань оборони Анни Коваленко.

Також ліквідовано директорат з питань оборонної політики ОП, який очолював Іван Апаршин, якого також буде звільнено.

Коваленко й Апаршину запропоновані інші посади поза системою ОП", - розповів він.

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"Підібрано кандидата на посаду заступника голови ОП з питань оборони. З огляду на хаотичну кадрову політику Офісу, не поспішаймо з висновками, чим це обґрунтовано і до чого призведе, почекаймо на публікації указів", - резюмував Бутусов.

Оборона
оборона звільнення Бутусов Юрій Анна Коваленко Апаршин Іван Офіс Президента
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Топ коментарі
+21 асфальт
Єрмаки,досить торгувати посадами.
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21.04.2020 12:00
+20 18c49ed2
Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони Коваленко та ліквідував очолюваний Апаршиним директорат з питань оборонної політики, - джерело - Цензор.НЕТ 6937
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21.04.2020 12:23
+16 Власов Сергей b3083465
Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони Коваленко та ліквідував очолюваний Апаршиним директорат з питань оборонної політики, - джерело - Цензор.НЕТ 2718
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21.04.2020 12:09
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