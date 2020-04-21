За добу на Полтавщині зареєстровано 38 нових випадків COVID-19. Загалом інфікованих - 101, 34 з них - медики, - ОДА

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У Полтавській області вже 101 випадок захворювання на коронавірус, за добу зафіксовано 38 нових випадків. Одужали 12 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що серед 38 нових випадків найбільше було зафіксовано в Кременчуці.

"Кременчук – 51 (нових випадків – 30, 6 одужали, 1 летальний випадок), Кременчуцький район – 13 (5 нових випадків), Миргород – 12, Полтава – 10 (1 новий випадок), Горішні Плавні – 4 (усі одужали), Зіньків – 2, Полтавський район – 2 (1 новий випадок), Машівка – 1 (людина одужала), Кобеляки, Хорол, Козельщина, Котелевський і Чутівський райони – по 1, Глобинський район – 1 (новий випадок).



Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 34 медичних працівників", - йдеться в повідомленні.

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