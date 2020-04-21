Рада планує зібратися на позачергове засідання в четвер або п'ятницю, - "слуга народу" Кравчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Позачергове засідання в середу не відбудеться, але на цьому тижні плануємо зібратися - в четвер або п'ятницю", - заявила вона.
За її словами, в один день може відбутися навіть кілька засідань - на вимогу президента і за ініціативою депутатських фракцій і груп.
"На порядку денному точно будуть постанови про скасування змін до регламенту - депутати планують їх відхилити. Можливо, будуть ще якісь законопроєкти, які потребують ухвалення", - додала Кравчук.
Все в депутаты не годитесь...
а слугей меньше здохнет - не звери же мы - нормальная хунта...