Рада планує зібратися на позачергове засідання в четвер або п'ятницю, - "слуга народу" Кравчук

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Позачергове засідання Верховної Ради України може відбутися на цьому тижні в четвер або п'ятницю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Позачергове засідання в середу не відбудеться, але на цьому тижні плануємо зібратися - в четвер або п'ятницю", - заявила вона.

За її словами, в один день може відбутися навіть кілька засідань - на вимогу президента і за ініціативою депутатських фракцій і груп.

"На порядку денному точно будуть постанови про скасування змін до регламенту - депутати планують їх відхилити. Можливо, будуть ще якісь законопроєкти, які потребують ухвалення", - додала Кравчук.

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