Карантин у Києві послаблять після проходження піку захворюваності COVID-19, - Кличко

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Ослаблення карантинних заходів у столиці буде запущено після подолання піку поширення захворювання на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, деякі європейські країни вже пройшли пік захворювання і починають послаблювати обмеження, але дуже обережно і повільно.

"Я спілкуюся з мерами міст Європи, з керівниками деяких держав. Аналізую, як і що вони роблять в цій ситуації. Зазначу, що план поетапного ослаблення обмежень розробила і столиця. Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися. Що потрібно "оживляти" економіку. Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні і місті очікуємо через тиждень-два", - пояснив Кличко.

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"Після цього, виходячи з ситуації, будемо впроваджувати поступове ослаблення обмежувальних заходів. Сьогодні головне - як ми подолаємо пік захворювання, наскільки великим він буде", - додав він.