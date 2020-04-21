Карантин у Києві послаблять після проходження піку захворюваності COVID-19, - Кличко

4749 45
Карантин у Києві послаблять після проходження піку захворюваності COVID-19, - Кличко

Ослаблення карантинних заходів у столиці буде запущено після подолання піку поширення захворювання на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, деякі європейські країни вже пройшли пік захворювання і починають послаблювати обмеження, але дуже обережно і повільно.

"Я спілкуюся з мерами міст Європи, з керівниками деяких держав. Аналізую, як і що вони роблять в цій ситуації. Зазначу, що план поетапного ослаблення обмежень розробила і столиця. Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися. Що потрібно "оживляти" економіку. Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні і місті очікуємо через тиждень-два", - пояснив Кличко.

Також читайте: За добу в Києві виявлено 42 нові випадки COVID-19, 2 людини померли, всього 892 хворих, - Кличко

"Після цього, виходячи з ситуації, будемо впроваджувати поступове ослаблення обмежувальних заходів. Сьогодні головне - як ми подолаємо пік захворювання, наскільки великим він буде", - додав він.

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7 Киргиз
Этот пик и до декабрьских морозов не настанет.
Уже небось и метро киевское под шумок распилили и в европу распродали.....
показати весь коментар
21.04.2020 12:26
+5 Володимир Мик
Нигде в мире не закрыли метро по время короновируса, кроме Киева, Харькова.
показати весь коментар
21.04.2020 12:28
+4 Кирилл Лещенко
и ни слова про людей. педалик, такой педалик... Карантин в Киеве ослабят после прохождения пика заболеваемости COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 1447
показати весь коментар
21.04.2020 12:26
Дивитись коментарі