Столичні лікарі, які працюють із хворими на COVID-19 людьми, отримають за березень від 30 тис. до 50 тис. грн зарплати, - Кличко

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Столичні лікарі, які працюють із хворими на коронавірус, за березень отримають від 30 тис. до 50 тис. гривень зарплати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу повідомити, що столичні лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус та з хворими на COVID-19, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату у розмірі дев'яти посадових окладів. На це Київ з міського бюджету виділив майже 10 млн 800 тис. гривень. Таким чином, лікарі за березень отримають загалом від 30 тис. до 50 тис. гривень, медсестри – 25-30 тис. і молодший медичний персонал – 20-25 тис. гривень", - сказав Кличко.

У середньому доплата за березень медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить: лікарям - 17 тис. гривень, медичним сестрам – 13 тис. гривень, молодшом медичному персоналу – 11 тис.

За словами мера Києва, працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах із дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень. Для цього місто додатково виділило 12 400 тис. грн.

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Так, в середньому за цей період лікарі Центру отримають премію в 9800 гривень, фельдшери – 5500, а санітари - 1900 гривень.

Також департамент охорони здоров'я КМДА закуповує за кошти резервного фонду столиці ліки, що застосовують для надання медичної допомоги хворим на коронавірус.