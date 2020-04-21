На Луганщині ізолювали село через спалах коронавірусу

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На Луганщині ізолювали село через спалах коронавірусу

У Луганській області обмежили в'їзд і виїзд із села Варварівка Кремінського району, де зафіксовано спалах коронавірусу. У селі зареєстровано 5 хворих на коронавірус.

Про це заявив заступник начальника Нацполіції в Луганській області Юрій Слухаєнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Напередодні великодніх свят надійшла інформація щодо спалаху захворювання в цьому населеному пункті. Там зареєстровано 5 хворих. Комісія з протидії надзвичайній ситуації ухвалила рішення запровадити обмеження щодо вʼїзду та виїзду з Варварівки", - розповів Слухаєнко.

Він додав, що поліція встановила три блокпости на дорогах із покриттям, які ведуть до Варварівки. Також правоохоронці разом із місцевими перекопали ґрунтові дороги.

За словами Слухаєнка, заїжджати в село чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують село продовольством. Мешканці села мають залишатися вдома на самоізоляції.

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Коронавірус і карантин
карантин Луганщина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Владислав Обужеванний
Не иначе как в церкви селяне заразились, когда ложечку московского попа облизывали
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21.04.2020 12:30
+1 Чип
Вот так и следует действовать,полностью изолировать села или кварталы в городах где есть очаг вируса а не изолировать всю страну.И организовывать для них палатки для изоляции на стадионах и площядях,благо что уже тепло, и врачей туда желающих запускать из всемья мерами предосторожности там же поселить и при зарплате в 250-500 тысяч без налогов.Думаб что такие врачи и медперсонал найдется и в Украине если нашлись и для Италии.
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21.04.2020 12:40
+1 юра Лонг
Из лбычного сезоного грипа делают страшилку. Это шо вывоз молока гаплык ? Подробней сколько лет как себя чуствуют. А то охота на ведьм средневековая. Клеймо ставят и издеваются. Да раньше в школе больше от грипа болели. Целенаправленная паника. Вся власть громадам. Или эти клоуны сделают из нас быдло на привязи.
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21.04.2020 12:40
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