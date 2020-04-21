На Луганщині ізолювали село через спалах коронавірусу

Про це заявив заступник начальника Нацполіції в Луганській області Юрій Слухаєнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Напередодні великодніх свят надійшла інформація щодо спалаху захворювання в цьому населеному пункті. Там зареєстровано 5 хворих. Комісія з протидії надзвичайній ситуації ухвалила рішення запровадити обмеження щодо вʼїзду та виїзду з Варварівки", - розповів Слухаєнко.
Він додав, що поліція встановила три блокпости на дорогах із покриттям, які ведуть до Варварівки. Також правоохоронці разом із місцевими перекопали ґрунтові дороги.
За словами Слухаєнка, заїжджати в село чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують село продовольством. Мешканці села мають залишатися вдома на самоізоляції.