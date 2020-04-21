Летальних випадків від грипу та ГРВІ у Києві не було з 13 березня, - Кличко

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За період карантину - із 13 березня - на ГРВІ та грип у столиці захворіли майже 51 500 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлай-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, захворюваність на грип та ГРВІ набагато вища, ніж на коронавірус.

"Наприклад, за період карантину – з 13 березня - на ГРВІ та грип у столиці захворіли майже 51 500 осіб. Але, на щастя, летальних випадків від грипу та ГРВІ з березня в місті не було. І додам, що щеплення від грипу з кінця минулого року зробили майже 52 тисячі киян. А від коронавірусу, підкреслю, досі немає ні вакцини, ні ліків. І цей вірус - набагато агресивніший. Тому тут не слід маніпулювати цифрами і статистикою", - додав він.

Мер столиці також навів дані статистики щодо захворюваності на коронавірус чоловіків та жінок.

У Києві 892 лабораторно підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Із них - 502 у чоловіків. Це понад 56%. Та 390 – у жінок. Це трохи менше 44%. Із 19 киян, які померли від коронавірусу, - 13 чоловіків та 6 жінок.

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