Якість повітря в Києві, а також у Київській та Житомирській областях дещо поліпшилася, - Кличко

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Ситуація з якістю повітря в столиці дещо стабілізувалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Через суху весну і велику кількість пожеж ми отримали дуже небезпечну ситуацію, яка змінюється майже щогодини. Переважно, через людську недбалість та умисні підпали, в багатьох районах Києва й області стаються пожежі. Тільки минулого місяця рятувальники більше 400 разів виїжджали на гасіння підпалів сухої трави. Звідси ж - і тління торф’яників, і лісові пожежі - такі як в Чорнобильській зоні та в Житомирській області, - сказав Кличко. - Крім того, що ми втрачаємо сотні гектарів лісів, всі продукти горіння потрапляють у повітря. Уже майже тиждень Київ - у світовому антирейтингу міст із високою загазованістю повітря. Все це – наслідки пожеж. Зараз ситуація трохи стабілізувалася. Завдяки зусиллям наших пожежників, зміні напрямку вітру та короткочасним дощам. Якість атмосферного повітря в Київській, Житомирській областях, а також у столиці, - дещо покращилася", - зазначив Кличко.

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Також він нагадав, що в МВС створили спеціальну групу з протидії підпалам. А Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісах.

"Я дякую небайдужим людям, які інформують про підпали та викликають правоохоронців. Таким чином поліція вже затримала кількох паліїв. І, переконаний, покарання для них має бути найсуворішим!", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в суботу ввечері українська столиця посідала 1 місце за рівнем забруднення повітря. Ситуація характеризувалася як "дуже шкідлива для здоров'я".

Станом на ранок 21 квітня Київ знову повернувся в список міст з найбільш забрудненим повітрям. Столиця України посіла 6 місце, індекс QIAir - 153.