Вартість нафти WTI ненадовго стала позитивною і впала до мінус $8,10 за барель

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Вранці 21 квітня ціна на американську нафту WTI піднялися вище нуля після безпрецедентного падіння напередодні. Однак ближче до обіду вартість знову стала негативною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за даними на 9:00 за Києвом, на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX травневі ф'ючерси WTI торгувалися по $1,42 за барель.

Однак вже до 10:15 WTI з поставкою в травні повернулася до мінус 4,51 доларів за барель. На 11:47 ціна становила мінус 8,10 доларів за барель.

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Вартість червневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі до 11:40 за Києвом опустилася до $21,88 за барель, що на $3,69 (14,43%) нижче за ціну на закритті попередньої сесії.

Нагадаємо, 20 квітня ціна травневих ф'ючерсів WTI впала майже на 300%, опустившись до мінус $37,63 за барель.