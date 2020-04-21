Вартість нафти WTI ненадовго стала позитивною і впала до мінус $8,10 за барель

2915 17
Вартість нафти WTI ненадовго стала позитивною і впала до мінус $8,10 за барель

Вранці 21 квітня ціна на американську нафту WTI піднялися вище нуля після безпрецедентного падіння напередодні. Однак ближче до обіду вартість знову стала негативною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за даними на 9:00 за Києвом, на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX травневі ф'ючерси WTI торгувалися по $1,42 за барель.

Однак вже до 10:15 WTI з поставкою в травні повернулася до мінус 4,51 доларів за барель. На 11:47 ціна становила мінус 8,10 доларів за барель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби влада думала наперед, то почала б закуповувати знецінену нафту і наповнювати нею ємності на НПЗ, - Гриценко

Вартість червневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі до 11:40 за Києвом опустилася до $21,88 за барель, що на $3,69 (14,43%) нижче за ціну на закритті попередньої сесії.

Нагадаємо, 20 квітня ціна травневих ф'ючерсів WTI впала майже на 300%, опустившись до мінус $37,63 за барель.

ціна на нафту
нафта ціни
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7 Valery Greff
А не имеет значения - её не покупают при любой цене.
показати весь коментар
21.04.2020 13:10
+6 Aurimas Šandaris
Раше тумбай
показати весь коментар
21.04.2020 13:09
+4 Никонор Босой
Стоимость нефти WTI не надолго стала положительной и упала до минус $8,10 за баррель - Цензор.НЕТ 7751
показати весь коментар
21.04.2020 13:10
Дивитись коментарі