"Єрмак обрав собі на голову Печерського району Наталю Кондрашову, яка з 2013 року заступниця начальника торгівлі в Києві", - "слуга народу" Лерос

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Нардеп від СН Гео Лерос заявляє, що глава ОП Андрій Єрмак продовжує розставляти своїх людей на посади в Києві.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп (СН) Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Єрмак продовжує розставляти своїх людей всюди, і коли я розповідав про "консенсус" у Києві, то зараз йтиметься про продовження квотного принципу при призначеннях в столиці. Для прикладу, ви вже знаєте, що главою Святошинського району тепер працює однокласник Колі Тищенка, головою Голосіївського району Єрмак поставив Сергія Садового, колишнього директора департаменту Благоустрою (точніше сказати - департаменту МАФів у Києві), за таким самим принципом поділили й інші столичні райони/департаменти і продовжують ділити їх в офісі", - заявив нардеп.

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"Але де ще Єрмаку брати людей, як не зі свого базарного минулого або друзів/однокласників своїх кумів, тим більше для його "завдань". Посади або продають, як ви всі бачили на плівках Єрмака, або ставлять ручного, що в обох випадках призводить до деградації держави. Ось і цього разу Єрмак обрав собі на голову Печерського району Наталю Кондрашову, яка з 2013 року заступниця начальника торгівлі в Києві. Ну, ви зрозуміли, базари, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрію Борисовичу, людина на держпосаді має вміти торгувати, решта не має жодного значення. Нагадаю, глава офісу займався точками на ярмарках, кіосками та іншим базарництвом, тому прийшовши до влади, він сміливо взявся за міжнародні відносини всієї держави. Як то кажуть, результат на табло", - акцентував Лерос.

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"Ну і звичайно, главу району подає міський голова, а підписують в офісі, тому все працює чітко. Процитую слова Кличка для Радіо Свобода:"рекомендація була від пана Єрмака щодо ... не рекомендація, я сам звернувся. У мене розмова була стосовно корупційної складової і стосується КП "Благоустрій". Дійсно, багато нарікань щодо всіх МАФів, і розмова була щодо того, що там є корупція. Щоб не було таких питань, щоб ця людина була абсолютно некорумпованою, ефективною. У мене була розмова (з Єрмаком. - Ред.), і рекомендація була щодо пана Кулеби". Це він про призначеного директора департаменту ларьків, ой, Благоустрою столиці Олексія Кулебу. Адже як говорить народна мудрість - Рекомендаціями Андрія Борисовича не варто нехтувати, можуть і на хабарі зловити", - резюмував Лерос.









