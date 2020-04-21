Пєсков про падіння цін на нафту: Суто торговий момент, жодного апокаліпсису

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Пєсков про падіння цін на нафту: Суто торговий момент, жодного апокаліпсису

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав "спекулятивним моментом" обвал цін на травневі ф'ючерси нафти, що стався напередодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсантъ".

"Що стосується свистопляски з ф'ючерсами, то це абсолютно спекулятивний момент, суто торговий момент, який був пов'язаний з датою закриття торгів за ф'ючерсами на травень", - заявив представник Кремля журналістам.

Дмитро Пєсков переконаний, що не потрібно надавати ситуації з цінами на нафту "якогось апокаліптичного забарвлення". "Усі фахівці чудово усвідомлюють, що це не є приводом для надмірно негативних оцінок поточної реальності, тому що ціни на нафту демонструють хоч і не позитивну динаміку, але вони не схильні до таких обвальним змін, як це торкнулося ф'ючерсів", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на російську нафту Uralas становить мінус два долари

Нагадаємо, 20 квітня ціна травневих ф'ючерсів WTI впала майже на 300%, опустившись до мінус $37,63 за барель.

21 квітня нафта WTI на відкритті торгів повернулася до позитивних значень, проте потім продовжила зниження.

ціна на нафту
нафта Пєсков
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Топ коментарі
+59 Valery Greff
Та какой это апокалипсис? Это праздник!

Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса - Цензор.НЕТ 2474
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21.04.2020 13:26
+41 133133
ну всем же россиянам понятно, что обвал цены на нефть - это только на пользу.
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21.04.2020 13:30
+38 ptn hlo 428037f7
Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса - Цензор.НЕТ 213
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21.04.2020 13:34
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