Пєсков про падіння цін на нафту: Суто торговий момент, жодного апокаліпсису

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав "спекулятивним моментом" обвал цін на травневі ф'ючерси нафти, що стався напередодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсантъ".

"Що стосується свистопляски з ф'ючерсами, то це абсолютно спекулятивний момент, суто торговий момент, який був пов'язаний з датою закриття торгів за ф'ючерсами на травень", - заявив представник Кремля журналістам.

Дмитро Пєсков переконаний, що не потрібно надавати ситуації з цінами на нафту "якогось апокаліптичного забарвлення". "Усі фахівці чудово усвідомлюють, що це не є приводом для надмірно негативних оцінок поточної реальності, тому що ціни на нафту демонструють хоч і не позитивну динаміку, але вони не схильні до таких обвальним змін, як це торкнулося ф'ючерсів", - пояснив він.

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Нагадаємо, 20 квітня ціна травневих ф'ючерсів WTI впала майже на 300%, опустившись до мінус $37,63 за барель.

21 квітня нафта WTI на відкритті торгів повернулася до позитивних значень, проте потім продовжила зниження.