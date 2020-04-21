На час карантину мінімальну допомогу з безробіття збільшено до 1 тис. грн, - Держслужба зайнятості

1262 17
На час карантину мінімальну допомогу з безробіття збільшено до 1 тис. грн, - Держслужба зайнятості

В Україні на час карантину мінімальна допомога з безробіття становитиме 1 тис. грн, повідомляють у Державній службі зайнятості.

"Соціальний захист найбільш вразливих категорій безробітних посилено. Розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу з безробіття без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищено з 650 грн до 1 тис. грн", - повідомив відділ комунікацій Державного центру зайнятості, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рішення застосовується з початку оголошення карантину, тобто з 12 березня, і діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку карантину кількість безробітних в Україні збільшилася на 71 тис., до 387,5 тис. осіб, - Держслужба зайнятості

Мінімальний розмір допомоги з безробіття підвищено до 1000 гривень:

- для тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин;

- для молоді, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;

- для внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

Крім того, усім безробітним, які стали на облік у період карантину і отримують допомогу в мінімальному розмірі (650 грн), допомога буде автоматично перерахована з першого дня реєстрації у службі зайнятості.

Коронавірус і карантин
безробіття Держслужба зайнятості карантин COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8 Володимир Мик
На время карантина минимальная помощь по безработице увеличена до 1 тыс. грн

Это 33 евро
Это уровень содержания одной собаки в неделю в приюте для животных на западе.
Власть опустила граждан Украины ниже животных... на уровень насекомых
показати весь коментар
21.04.2020 13:28
+6 Ольга Никитина b3e60e60
Благодетели наши
показати весь коментар
21.04.2020 13:27
+4 VPYL
Все таки між українцями і ординцями є суттєва різниця...
-Під час пандемії ВСІ верстви ординського суспільства волають про фінансову допомогу від держави.
- А в Україні, заволали ЛИШЕ "найбідніші" - судді та стоматологи... і лише двоє примкнувших , "зубожілих" та багатопаспортних - Ахмєтов і Коломойський...
показати весь коментар
21.04.2020 13:49
Дивитись коментарі