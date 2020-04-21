Слідчі встановили 43 епізоди у справі київського педофіла, - поліція

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Інформацію про нові злочини правоохоронці отримали під час досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні. Загалом жертвами кривдника стали дев'ять дівчат віком від 9 до 16 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Нагадаємо, у листопаді минулого року працівники Подільського управління поліції спільно з Департаментом кіберполіції викрили 41-річного киянина, який розбещував 10-річну дівчину

За інформацією начальника Подільського управління поліції Павла Василенка, під час кропіткої роботи з розслідування тяжкого злочину правоохоронці встановили ще вісім неповнолітніх потерпілих, щодо яких підозрюваний вчиняв злочини сексуального характеру:

"Правопорушник діяв за однією схемою: через інтернет знаходив малолітніх, з якими налагоджував дружні стосунки, а через деякий час поступово розпочинав розмови на сексуальні теми. Окрім цього, чоловік надсилав зображення порнографічного характеру та у відповідь просив дівчат надсилати свої особисті та відверті фото. З деякими із них він домовлявся про зустріч неподалік їхніх домівок, під час яких цілував їх та вчиняв інші розпусні дії", - зазначено в повідомленні.

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Слідчі оголосили фігуранту про підозру у вчиненні 43 епізодів злочинів за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

"Раніше суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 84 тисяч гривень, чим підозрюваний і скористався. Проте після повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні нових епізодів суд змінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - додав Павло Василенко.