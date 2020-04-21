Мінінфраструктури планує наступного тижня евакуацію українців з Ізраїлю, США, Таїланду та інших країн, - Криклій

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Міністерство інфраструктури України планує призначити наступні евакуаційні рейси з низки країн для вивезення українців додому.

"Почнемо з Ізраїлю, бо там найбільш гостро стоїть візове питання. Потім США, де у наших людей також закінчуються туристичні візи. Далі Балі, Індонезія, Таїланд. У Європі також є низка країн, з яких унаслідок закриття проїзду всередині Шенгенської зони нам доведеться вивозити людей літаками", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що планується вивезення українців також з Італії та Іспанії. Водночас усі громадяни, які повертаються в Україну, підлягатимуть обов'язковій 14-денний обсервації.

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Як зазначив Криклій, через систему "Друг" Міністерства закордонних справ зареєструвалися понад 9 тис. громадян, які бажають повернутися в Україну.

Водночас, за словами міністра, багато українців після повернення в країну намагаються всіма силами уникнути карантину, що суттєво ускладнює всі евакуаційні процеси.

"Попри це, ми, звичайно ж, обов'язково будемо продовжувати організовувати вивізні рейси. Почнемо з найбільш критичних країн, де в людей уже прострочені візи, щоб не було приводів для будь-яких реадмісій щодо них. Уже плануємо ці маршрути, почнемо їх десь через тиждень після Великодня, я гадаю", - заявив міністр інфраструктури.