Понад 100 країн світу звернулися до МВФ по допомогу

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Понад 100 країн світу звернулися до МВФ по допомогу

Уряди вже 103 країн світу звернулися по фінансову допомогу до Міжнародного валютного фонду через пандемію коронавірусу.

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у своїй колонці, розміщеній на сайті фонду, передає Цензор.НЕТ.

"103 країни вже звернулися до нас за екстреним фінансуванням, і наша Рада директорів розгляне половину цих звернень до кінця цього місяця", - повідомила Георгієва.

Вона нагадала, що МВФ збільшив розмір фонду, з якого планують витрачати кошти на екстрену фінансову підтримку у зв'язку з коронавірусом, до $100 млрд. У МВФ поки немає можливості видавати кредити на загальну суму $1 трлн - вчетверо більше, ніж за часів економічної кризи 2008-2009 років.

Крім цього, в МВФ створили спеціальний фонд на $1,4 млрд, з якого будуть видавати гранти урядам 29 найменш забезпечених країн світу для того, щоб вони могли оплатити свої боргові зобов'язання і витрачати більше власних коштів на боротьбу з коронавірусом.

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Топ коментарі
+3 Артм Воронцов
пока наши депутаты яйки чухают(или что там у них) с антиколомойскими законами, помощи может и не хватить.... или помогать некому будет....
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21.04.2020 13:45
+3 Ali Hasan
Правительства уже 103 стран мира обратились за финансовой помощью к Международному валютному фонду из-за пандемии коронавируса. Источник: https://censor.net.ua/n3190400
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При цьому Україна в цій черзі стоїть 103тьою.
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21.04.2020 13:47
+2 Danis Nielsen
Газ в Европе стал дешевле, чем в России

На рынках продолжается падение глобального спроса на сырье. Помимо стремительно дешевеющей нефти падает и цена природного газа - другого источника доходов России.
Цена газа с поставкой в день покупки (спот) на британской торговой площадке National Balancing Point сегодня снизилась до $45,65 за тысячу кубометров. Это ниже цены газа в России - примерно $64 в областях страны, приграничных с Европой.

Хахаха
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21.04.2020 13:45
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