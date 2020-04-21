Понад 100 країн світу звернулися до МВФ по допомогу

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у своїй колонці, розміщеній на сайті фонду, передає Цензор.НЕТ.
"103 країни вже звернулися до нас за екстреним фінансуванням, і наша Рада директорів розгляне половину цих звернень до кінця цього місяця", - повідомила Георгієва.
Вона нагадала, що МВФ збільшив розмір фонду, з якого планують витрачати кошти на екстрену фінансову підтримку у зв'язку з коронавірусом, до $100 млрд. У МВФ поки немає можливості видавати кредити на загальну суму $1 трлн - вчетверо більше, ніж за часів економічної кризи 2008-2009 років.
Крім цього, в МВФ створили спеціальний фонд на $1,4 млрд, з якого будуть видавати гранти урядам 29 найменш забезпечених країн світу для того, щоб вони могли оплатити свої боргові зобов'язання і витрачати більше власних коштів на боротьбу з коронавірусом.
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При цьому Україна в цій черзі стоїть 103тьою.
На рынках продолжается падение глобального спроса на сырье. Помимо стремительно дешевеющей нефти падает и цена природного газа - другого источника доходов России.
Цена газа с поставкой в день покупки (спот) на британской торговой площадке National Balancing Point сегодня снизилась до $45,65 за тысячу кубометров. Это ниже цены газа в России - примерно $64 в областях страны, приграничных с Европой.
Хахаха