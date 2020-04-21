Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні, - МВС. ВIДЕО

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Екіпажі застосування безпілотних авіаційних комплексів (БАК) Національної гвардії України вдень та вночі проводять аеророзвідку Зони відчуження Чорнобильської АЕС та прилеглої території Київської та Житомирської областей.

Про це повідомляється на сторінці МВС України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Основною метою екіпажів безпілотних авіакомплексів є виявлення нових осередків займання, розповсюдження пожеж та пошук диверсійних груп, які здійснюють підпали. Також під час моніторингу нацгвардійці виявляють і інших правопорушників на кшталт сталкерів та дігерів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з пожежами в зоні ЧАЕС і на Житомирщині нормалізується: локалізовано ще два осередки спалаху, - ДСНС

У МВС зазначають, що військові Нацгвардії тісно співпрацюють із підрозділами Національної поліції та Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні, - МВС 01

Пожежі в Україні
МВС пожежа Чорнобиль зона відчуження Національна гвардія
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Топ коментарі
+18 Юрій Ан
Офигеть.
Как оперативно!
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21.04.2020 13:57
+9 Боцман
А як на рахунок антидиверсійної операції проти рпц в Україні стосовно свідомого поширення коронавірусу їхніми агентами?
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21.04.2020 14:04
+7 Роман Григоров 63b79507
Пізно всрались Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне, - МВД - Цензор.НЕТ 6276
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21.04.2020 14:01
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