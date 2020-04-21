Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні, - МВС. ВIДЕО

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Екіпажі застосування безпілотних авіаційних комплексів (БАК) Національної гвардії України вдень та вночі проводять аеророзвідку Зони відчуження Чорнобильської АЕС та прилеглої території Київської та Житомирської областей.

Про це повідомляється на сторінці МВС України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"Основною метою екіпажів безпілотних авіакомплексів є виявлення нових осередків займання, розповсюдження пожеж та пошук диверсійних груп, які здійснюють підпали. Також під час моніторингу нацгвардійці виявляють і інших правопорушників на кшталт сталкерів та дігерів", - йдеться в повідомленні.

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У МВС зазначають, що військові Нацгвардії тісно співпрацюють із підрозділами Національної поліції та Державною службою з надзвичайних ситуацій.