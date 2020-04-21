Суддя пішов на самоізоляцію, дізнавшись, що учасник процесу хворий на COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".
За даними пресслужби суду, 19 квітня суд розглядав справу про обрання запобіжного заходу особі, яка перебувала тривалий час у розшуку та була затримана працівниками поліції після повернення на територію України із Республіки Польща.
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Представники Нацполіції 20 квітня повідомили керівництву суду, що у підозрюваного виявлено COVID-19.
Усі працівники Нацполіції, які контактували із підозрюваним, перебувають на самоізоляції.
Суддя та секретар судового засідання ухвалили рішення самоізолюватися.
У приміщенні суду проводяться заходи з дезінфекції.
У суді звернулися з проханням до відвідувачів та учасників процесів врахувати зазначені обставини та утриматися від візиту до суду 21 квітня.
З 22 квітня суд працюватиме у звичайному режимі.