Замість 22 млн грн за захисні костюми для лікарів держава заплатить 34,8 млн грн, а їх кількість зменшили з 90 тис. до 71 тис., - нардеп "Голосу" Устінова

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За 90 тис. костюмів держава мала заплатити українському виробнику, у якого до цього вже купували костюми волонтери та окремі лікарні, 22 млн грн. Тобто загальна економія становила б 13,7 млн ​​грн. На ці гроші додатково можна було б закупити ще 50 тис. костюмів для медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє нардеп "Голосу" Олександра Устінова.

"Орієнтовна ціна за костюм, на яку розраховував МОЗ та його керівництво, була близько 400 грн. Держпідприємство "виторгувало" кращу ціну і домовилося з українським виробником, ті поставлять костюми по 245 грн за штуку, або на 40% дешевше за рахунок великої партії товару" , - йдеться в повідомленні.

За 90 тис. костюмів держава мала заплатити українському виробнику, у якого до цього вже купували костюми волонтери та окремі лікарні, 22 млн грн. Тобто загальна економія становила б 13,7 млн ​​грн. На ці гроші додатково можна було б закупити ще 50 тис. костюмів для медиків.

Тендер був проведений відповідно до всіх вимог за якістю, які раніше публікувало міністерство і відповідно до якого закуповували костюми всі області, лікарні і навіть волонтери.

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"Але міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився підписувати документи та купувати костюми за нижчою ціною.

МОЗ переоголосило тендер, уже силами свого рідного тендерного комітету, і не повірите, менше ніж за добу знайшло переможця з ціною майже в 2 рази вищою за попередню, а саме по 488 грн за одноразовий костюм", - зазначає нардеп.

Тобто замість 22 млн грн за костюми держава заплатить 34,8 млн грн, і то кількість зменшили з 90 тис. до 71 тис.

За її словами, навіть, якщо взяти до уваги необхідність сертифікації EN 14126:2003, IDТ та ДСТУ EN 14126:2008, то по-перше МОЗ повинен був виставити вимогу дотримання цього стандарту із самого початку, при чому вартувало проінформувати про це всіх державних замовників, включаючи власне закупівельне підприємство. Проте в МОЗі цього не зробили.

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"По-друге – і найголовніше – ціна МОЗу все-одно захмарна. Адже в міжнародних організацій ціна за костюм з дотриманням цього стандарту складає $12 або близько 300 грн за штуку, в які вже входить навіть комісія міжнародної організації. До речі кількість костюмів, яку закуповували міжнародники в 14 разів менше: міжнародники купили по 300 грн – 4700 костюмів, а МОЗ при величезному опті в 71 тис. костюмів отримав ціну в 488 грн за одиницю", - йдеться в повідомленні.

"Компанія-переможець ТОВ "MEDDIV" - взагалі загадка і працює в Україні менше року. Перший державний тендер фірма виграла взагалі недавно - менше 2 місяців тому - 26 лютого. 99% їхніх тендерів - захист від коронавірусу. На самому сайті компанії інформації про її керівництво або власників ви не знайдете.

"Цікавий і інший факт - згідно з договором всі 71 тис. костюмів будуть поставлені МОЗ до 1 травня!" - зазначила Устінова.

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За її словами, мало того завезли костюми найімовірніше літаками спецрейсів, якими завозили і гуманітарний вантаж, який ми всі так чекали і спостерігали з екранів телевізорів.

"Іншого сполучення за весь цей час в України з Китаєм не було. Щоб пояснити такі високі ціни на костюми – Міністерство охороони здоров’я спочатку звинуватило підпорядковане йому ж держпідприємство у начебто низькій якості товару, який ті збиралися закупити. Щоправда нарікань ні у медиків, ні у попередніх замовників ні у волонтерів на цю продукцію не було, але ж треба було якось переплату 13 млн пояснити", - підкреслила нардеп.

Устінова розповідає, що китайську компанію, в якій компанія-переможець "MEDDIV" закупила 71 тис. костюмів - навіть в Google знайти важко.

"Nanjing Trust Garment Company LTD China – нікому не відома компанія, яка раптом знайшла іншу нікому не відому компанію – дистриб’ютора, яка раніше не торгувала костюмами – і разом вони стали найбільшими постачальниками медзахисних костюмів для медиків в Україні", - зазначила вона.

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