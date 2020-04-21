Лещенко заявив, що Дубінського з Бужанським вигнали з партійного чату "Слуги народу". Його назвали "тупим дурнем"

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Лещенко заявив, що Дубінського з Бужанським вигнали з партійного чату "Слуги народу". Його назвали "тупим дурнем"

Екснардеп Сергій Лещенко повідомив, що "слуги народу" Олександр Дубінський, Максим Бужанський і вся "група Коломойського" відтепер виключені з комунікації фракції "Слуга народу". Дубінський у відповідь назвав його "тупим дурнем".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі зі старого фракційного чату стали масово виходити депутати і паралельно був створений новий чат, куди не включили Дубінського, Бужанського, Куницького, Василевську, а також депутатів з орбіти впливу Коломойського, які вносили спам-поправки в закон про банки. Відтепер Дубінський з Бужанським визнані токсичними навіть своїми ж колегами", - написав Лещенко в Telegram.

Лещенко заявив, що Дубінського з Бужанським вигнали з партійного чату Слуги народу. Його назвали тупим дурнем 01

Дубінський зі свого боку спростував заяву Лещенка: він опублікував скрин листування в чаті "СН", куди нібито відправив тестове повідомлення, щоб довести свою присутність там. У повідомленні він назвав Лещенка "тупим дурнем".

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Лещенко заявив, що Дубінського з Бужанським вигнали з партійного чату Слуги народу. Його назвали тупим дурнем 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це самісіньке дно фракції СН", - "слуга народу" Богуцька про Дубінського, Бужанського і деяких інших колег по фракції

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Топ коментарі
+18 Phoenix Winner
«Эстрадно-цирковая х@йня сильно затянулась»: Зеленскому нужно просто уйти - мнениеАпрель 21, 2020Без рубрикиКомментарии: 6Лещенко заявил, что Дубинского с Бужанским выгнали из партийного чата "Слуги народа". Его назвали "тупым болваном" - Цензор.НЕТ 8371Ты ничего - слышишь, НИЧЕГО - из обещанного не сделал. Зачем дальше тянуть?! Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.
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21.04.2020 14:30
+13 Генрих Реалист
Бородатая девочка с зарплатой под 600 тысяч...Ну "самый прафдифый" журнашлюха!
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21.04.2020 14:31
+7 Генрих Реалист
заслужило от хозяев...трудоустроили полезного ублюдка.
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21.04.2020 14:36
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