Обмін беркутівців, здача депутатської недоторканності в руки генпрокурора, мирні ініціативи Сивохо, - Черненко про рік президентства Зеленського

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Ексглава комітету виборців України Олександр Черненко заявив, що за рік президентства Володимира Зеленського успіхів було нараховано три: мирний процес, звільнення полонених і скасування депутатської недоторканності.

Про це він розповів на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всі пишуть про річницю перемоги Зеленського на виборах.

Хоча замість річниці більш доречне слово "роковини". Пом‘янемо стоячи і чокаючись:

адекватну і вчасну реакцію влади на всі внутрішні, зовнішні, природні і рукотворні виклики;

• зростаючу економіку (4.6% зростання ВВП у 2 кварталі 2019 року);

• перенаповнення бюджету. За доходами у травні 2019 року загальний фонд бюджету було перевиконано на 10,2 млрд.грн. (+12% до планових показників).

• 29,5 мільярдів гривень, що колись були на єдиному казначейському рахунку;

• вчасні і в повному обсязі соціальні виплати (субсидії і перераховані пенсії) а також виплати за зовнішніми боргами;

• суб‘єктність України у зовнішній політиці і повагу серед міжнародних партнерів", - йдеться в повідомленні.

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"Але піднявши чарку "за упокій", хотілося б сказати тост і "за здравіє". Почав гарячково шукати причини. Підказала якась FM-станція, що в новинах розганяла проплачене повідомлення одного політолога про успіхи нової влади за рік. І цих успіхів було нараховано аж три: мирний процес, звільнення полонених і скасування депутатської недоторканості", - підкреслив Черненко.

За його словами, про "мирний процес" найкраще свідчать щоденні повідомлення з фронту про обстріли і жертви.

"Такий собі, скажу я вам, успіх. Ну не будемо ж ми називати "мирним процесом" легітимізацію через "консультативні ради" представників ОРДЛО або ініціативи Сивохо", - зазначив Черненко.

"Обмін полоненими - ок. Але при Порошенку міняли набагато більше, не відпускаючи при цьому "беркутівців", що розстрілювали Майдан і свідків у справі MH17. Про недоторканість депутатів тут окрема історія. Її не відмінили, а віддали в руки Генпрокурора, який тепер вирішує, хто доторканий, а хто - ні. Натомість опозиційні депутати почали ходити на допити, як "діти в школу". Здобули", - підкреслив він.

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"Якщо навіть власні піарники змогли за рік знайти цілі три "успішні історії"(які насправді такими не є), то справи взагалі кепські", - підсумував Черненко.