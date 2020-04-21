Обмін беркутівців, здача депутатської недоторканності в руки генпрокурора, мирні ініціативи Сивохо, - Черненко про рік президентства Зеленського

Про це він розповів на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні всі пишуть про річницю перемоги Зеленського на виборах.
Хоча замість річниці більш доречне слово "роковини". Пом‘янемо стоячи і чокаючись:
"Але піднявши чарку "за упокій", хотілося б сказати тост і "за здравіє". Почав гарячково шукати причини. Підказала якась FM-станція, що в новинах розганяла проплачене повідомлення одного політолога про успіхи нової влади за рік. І цих успіхів було нараховано аж три: мирний процес, звільнення полонених і скасування депутатської недоторканості", - підкреслив Черненко.
За його словами, про "мирний процес" найкраще свідчать щоденні повідомлення з фронту про обстріли і жертви.
"Такий собі, скажу я вам, успіх. Ну не будемо ж ми називати "мирним процесом" легітимізацію через "консультативні ради" представників ОРДЛО або ініціативи Сивохо", - зазначив Черненко.
"Обмін полоненими - ок. Але при Порошенку міняли набагато більше, не відпускаючи при цьому "беркутівців", що розстрілювали Майдан і свідків у справі MH17. Про недоторканість депутатів тут окрема історія. Її не відмінили, а віддали в руки Генпрокурора, який тепер вирішує, хто доторканий, а хто - ні. Натомість опозиційні депутати почали ходити на допити, як "діти в школу". Здобули", - підкреслив він.
"Якщо навіть власні піарники змогли за рік знайти цілі три "успішні історії"(які насправді такими не є), то справи взагалі кепські", - підсумував Черненко.
найвеличніший офшорник і оманщик!
віват!