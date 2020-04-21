"Люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом'якшуватися карантин", - Зеленський

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Уряд України планує продовжити карантинні заходи, оскільки не був пройдений піковий період захворюваності на коронавірус - він очікується на початку травня. Також розглядаються можливості пом'якшення карантину заради психологічної підтримки громадян і запуску економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це йшлося на традиційній нараді з протидії COVID-19.

"Треба точно сказати людям, коли й що буде відкрито, який чіткий план дій уряду. Пік захворюваності очікують на початку травня. Люди мають розуміти, чи можна буде гуляти в парках, коли працюватимуть перукарні, нотаріуси, адвокати та інший бізнес. Я знаю, що для підтримки форми хочуть тренуватися олімпійці. Усі люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом’якшуватися карантин", – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для початку потрібно пом’якшувати карантинні заходи на некритичних об’єктах інфраструктури, які можуть відіграти роль у стабілізації економіки.

Він також наголосив, що Україна вчасно запровадила карантин і завдяки цьому поки вдається уникнути критичної ситуації з кількістю хворих.

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