На Миколаївщині зафіксовано першу смерть від коронавірусу

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Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України повідомляє про перший летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID- 19 в області.

Про це повідомляється на сторінці Миколаївської обласної державної адміністрації в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Померла жителька с. Воронівка Вознесенського району, у віці 81 року, яка захворіла 01.04.2020 та 09.04.2020 її було госпіталізовано до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19. Коронавірусну інфекцію підтверджено лабораторним методом ПЛР, результат від 11.04.2020 №244. Дата смерті – 21.04.2020", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 6125 випадків захворювання на COVID-19, при цьому з раніше захворілих кількість осіб, які видужали, досягла 367, а померли - 161. За минулу добу отримано 415 повідомлень про нові підтверджені випадки, кількість летальних випадків зросла на 10, кількість випадків одужання - на 8.

На Миколаївську область припадає 83 випадки захворювання, з них 42 за минулу добу. При цьому область стала останньою в Україні, де були діагностовані перші випадки захворювання на COVID-19. Раніше випадки смерті й одужання в області не фіксувалися.