Львівський безпековий форум проведе спільний вебінар з "Німецьким фондом Маршалла": "Агресія Росії проти України триває: Чи вдасться утримати санкції?"

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Мета вебінару - вкотре назвати російську війну в Україні її справжнім ім'ям і забезпечити українській і міжнародній спільноті необхідну вакцину від російської дезінформації та маніпуляцій.

Про це повідомляє Львівський безпековий форум на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Вебінар почнеться завтра о 17:00 і відбуватиметься англійською мовою.

Спікери:

Спікери:

• Оксана Сироїд, співголова Львівського безпекового форуму, лідерка політичної партії "Об’єднання "Самопоміч

• Бен Ходжес, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, співголова Львівського Безпекового Форуму

• Андрій Шевченко, Посол України в Канаді

• Радослава Стефанова, начальник відділу відносин з Росією та Україною Управління політичних питань та політики безпеки НАТО

• Одрон Перкаускієне, керівник відділу Росії Європейської служби зовнішніх дій

Модератор дискусії - Бруно Літі, старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла США, Брюссель.

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"Росія має бути притягнута до відповідальності і покарана за всі злочини, які вона вчинили. Інакше існуючий крихкий міжнародний порядок безпеки впаде нам на голову, і ми зіткнемося з ще більшими загрозами та викликами. Цей звіт має на меті вчергове назвати російську війну в Україні її справжнім іменем та забезпечити українській та міжнародній спільноті необхідну вакцину від російської дезінформації та маніпуляцій. Беззаперечні докази російської збройної агресії проти України, представлені в цьому звіті, мають відновити справедливість та сприяти розробці дієвої міжнародної політики для стримування Росії", - зазначила Оксана Сироїд.