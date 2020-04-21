Україна вперше з 2009 року увійшла до сотні рейтингу свободи преси

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Україна вперше з 2009 року увійшла до сотні "Індексу свободи преси" від організації "Репортери без кордонів", посівши 96 позицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані рейтингу "Індексу вільної преси" міжнародної організації "Репортери без кордонів".

Повідомляється, Україна в цьому рейтингу за рік піднялася на 6 позицій і посіла 96 місце. Водночас просування в рейтингу відбулося за рахунок погіршення показників інших країн, оскільки Україна погіршила свою оцінку на 0,06 бала. Тепер її індекс становить - 32,52 (чим нижче число, тим кращий результат).

Як недолік зазначається недофінансування Суспільного мовлення і зростання впливу олігархів на медіа. Крім того, автори рейтингу зауважують, що інформаційна війна з РФ призвела до негативних наслідків, таких як заборона російських сайтів та обмеження на в'їзд іноземним журналістам.

Крім того, "Репортери без кордонів" вважають, що зміна влади в Україні не вплинула на ситуацію з нападами на журналістів.

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