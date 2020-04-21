Південна Корея виділила Києву $700 тис. на боротьбу з коронавірусом, - МЗС

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Південна Корея виділила Києву $700 тис. на боротьбу з коронавірусом, - МЗС

Уряд Південної Кореї виділив $ 700 тис. на підтримку України в боротьбі з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України в офіційному фейсбуці.

Кошти спрямують на закупівлю корейських лабораторних тестів і підтримку в рамках гуманітарного реагування ООН, повідомили в МЗС України.

"Допомога надійде за двома напрямами. $ 300 тис. нададуть у вигляді партії лабораторних корейських тестів або коштів на закупівлю таких тестів. Це не кредит, а безповоротна гуманітарна допомога. $ 400 тис. Корея передасть ООН, в Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Коронавірус із Китаю
Південна Корея COVID-19
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Топ коментарі
+9 Элла Георгиевна Немзер
Лучше не деньгами, а тестами и расходниками, конечно.
Хотя и их разворовать и перепродать могут.
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21.04.2020 15:26
+7 Envoy
Стыдно . Они помогают , а мы себе нет .
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21.04.2020 15:26
+6 ggl chrm
Этого хватит, чтобы смотаться на Сейшелы и прислать оттуда привет на корейском языке?
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21.04.2020 15:26
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