ООН: Кількість голодних у світі може подвоїтися через пандемію коронавірусу

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Через економічні наслідки пандемії коронавірусу у 2020 році кількість людей, що зіткнулися з гострою нестачею продовольства, може збільшитися вдвічі.

Про це заявила Всесвітня продовольча програма ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Очікується, що внаслідок втрати доходів від туризму, скорочення грошових переказів і поїздок, а також інших обмежень, запроваджених країнами для протидії поширенню коронавірусу, із сильним голодом у 2020 році можуть зіткнутися понад чверть мільярда жителів планети. На цей момент у цій категорії вже перебувають 135 млн осіб.

В ООН класифікували нинішню ситуацію з голодом як "гостру кризу в галузі харчових продуктів і засобів до існування". Це 3 категорія із 5, що означає "критична відсутність доступу до продовольства і перевищення звичайного недоїдання". П'ята категорія означає масове голодування.

Чиновники ООН не надали географічну розбивку зростаючих потреб у їжі серед жителів планети, але уточнили, що Африка, ймовірно, постраждає найбільше. Згідно з доповіддю ООН, більшість із тих, хто гостро потребує їжі, перебувають у зонах конфлікту, таких як Сирія, або в країнах, які сильно постраждали від наслідків зміни клімату.

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