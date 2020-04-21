Яценюк - Медведчуку: "Віктор, ти дурак?". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, таке відео він опублікував у фейсбуці.
"Про загострення. Але тільки не хвороби, а ідіотизму", - сказав Яценюк.
Він процитував заяву Віктора Медведчука, в якій ОПЗЖ звинувачує Яценюка в пожежах, що тривають в Україні.
"І ще доданий коментар "відомого пожежника" Нестора Шуфрича", - сказав експрем'єр.
Цей коментар, зазначив він, з таким же успіхом міг містити і звинувачення в "пожежах в Австралії, глобальному потеплінні і розповсюдженні коронавірусу".
"Відповідати по суті цього коментаря немає жодного змісту. У мене є тільки одне запитання до Віктора Медведчука, який оприлюднив цей коментар:"Віктор, ти дурак?" - сказав Яценюк.