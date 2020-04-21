Місія ВООЗ закликала Білорусь скасувати всі громадські заходи

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Місія ВООЗ закликала Білорусь скасувати всі громадські заходи

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує Білорусі скасувати всі громадські заходи і продовжити інформувати населення про ситуацію з коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "БЕЛТА", такі рекомендації ВООЗ надала за підсумками свого візиту до Білорусі.

Місія ВООЗ вважає, що з початком популяційної передачі коронавірусу в Білорусі важливо доповнити ці заходи заходами фізичного дистанціювання.

Серед рекомендацій ВООЗ, зокрема, збереження жорсткої прихильності проведенню комплексу заходів зі стримування і пом'якшення наслідків коронавірусу, чітке, прозоре та регулярне інформування про ризики, продовження надання основних медичних послуг і соціально-економічної підтримки тим, хто цього потребує, особливо найбільш вразливим верствам населення.

Нагадаємо, Міноборони Білорусі підтвердило, що збирається проводити військовий парад 9 травня, попри поширення коронавірусу COVID-19.

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Топ коментарі
+5 Тиамитоксам
.....так поезжай и лично прими участие .....граница открыта....... через недельки 2 отпишишся....если сможешь....
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21.04.2020 16:01
+2 Тиамитоксам
......а калі такі "эксперемент" паставіць на табе і тваіх родных?.....
.....ці ты не разумеш над чым жартуеш?...
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21.04.2020 16:14
+2 Тиамитоксам
.......так, але ёсць паднявольныя салдаты і масоўка, якія пасля "Парту " пойдуть у казармы і сьм'і......а далей што будзе ты пэўна разумееш?
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21.04.2020 16:22
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