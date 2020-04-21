Місія ВООЗ закликала Білорусь скасувати всі громадські заходи

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Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує Білорусі скасувати всі громадські заходи і продовжити інформувати населення про ситуацію з коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "БЕЛТА", такі рекомендації ВООЗ надала за підсумками свого візиту до Білорусі.

Місія ВООЗ вважає, що з початком популяційної передачі коронавірусу в Білорусі важливо доповнити ці заходи заходами фізичного дистанціювання.

Серед рекомендацій ВООЗ, зокрема, збереження жорсткої прихильності проведенню комплексу заходів зі стримування і пом'якшення наслідків коронавірусу, чітке, прозоре та регулярне інформування про ризики, продовження надання основних медичних послуг і соціально-економічної підтримки тим, хто цього потребує, особливо найбільш вразливим верствам населення.

Нагадаємо, Міноборони Білорусі підтвердило, що збирається проводити військовий парад 9 травня, попри поширення коронавірусу COVID-19.

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