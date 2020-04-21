Коронавірус підтверджено у шести священників області, - в.о. голови Івано-Франківської ОДА Федорів

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В Івано-Франківській області нову коронавірусну інфекцію підтвердили у шести священників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це під час брифінгу повідомив в.о. голови ОДА Віталій Федорів.

За його словами, один хворий чекає результати аналізу. У шести священників діагноз підтверджений ПЛР-тестами. Зокрема, в місті Калуш та Івано-Франківську захворіло по двоє священників, в Коломийському і Богородчанському районах - по одному.

Крім того, результати аналізу священника з обласного центру, який лікувався з двобічною пневмонією і помер, спрямовані на ПЛР-тест в лабораторію МОЗ до Києва.

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Слід зауважити, що в ОДА не повідомляють, в яких храмах служили хворі. До слова, лікарня УГКЦ Святого Луки отримала експрес-тести на коронавірус і безкоштовно тестує священників, ченців і вірян, які працюють у монастирях і храмах.