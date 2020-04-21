У законопроєкті про банки збільшено терміни приведення діяльності проблемного банку у відповідність до законодавства

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Члени фінансового комітету ВР підготували останню редакцію банківського законопроєкту №2571-д - зокрема, пропонують затвердити норму, що на період карантину зупиняються терміни надання банками інформації, що становить банківську таємницю щодо юридичних та фізосіб на вимогу правоохоронних органів, АМКУ, виконавчої служби, суду і інше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП", про це йдеться в допоміжній таблиці до порівняльної таблиці до законопроєкту.

Зокрема, пропонують прибрати зміну до ст. 530 Цивільного Кодексу щодо того, що норма "якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час" може мати винятки, передбачені законом.

Крім цього, із ст. 74 закону про НБУ "Рішення, дії або бездіяльність Нацбанку чи його посадових та службових осіб можуть бути оскаржені до суду виключно з метою встановлення їх законності. Особливості оскарження окремих рішень Національного банку встановлюються законом" пропонують прибрати слово "виключно".

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Водночас у закон "Про виконавче провадження" додали, що "не підлягають арешту кошти банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках" і також, що "стягнення коштів з кореспондентських рахунків банку здійснюється у порядку, встановленому НБУ".

Також додали норму про розмір статутного капіталу банку не більше 200 млн (зараз - 500 млн).

Крім цього, у законопроєкті до другого читання збільшено терміни приведення діяльності проблемного банку у відповідність до законодавства (чинна норма - 180 днів, у першому читанні - 90, пропонують збільшити до 120 днів).

Також пропонують затвердити норму, що на період карантину зупиняються терміни надання банками інформації, яка становить банківську таємницю про юридичних та фізосіб на вимогу правоохоронних органів, АМКУ, виконавчої служби, суду тощо.

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Як повідомлялося, вранці 21 квітня комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки.

7 квітня народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиКоломойського" законопроєкту - 6033 правок - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо будуть скасовані запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.