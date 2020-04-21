Немає "економічного чистилища" для бізнесу, роботи для заробітчан і економічного паспорта українця, - Острікова про виконання Зеленським його обіцянок

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Також за рік Зеленський не зміг замінити податок на прибуток податком на виведений капітал, а солідарну систему пенсійного забезпечення на накопичувальну.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардеп Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ. (Орфографію на пунктуацію збережено)

"Рік тому відбувся другий тур виборів Президента. Багато надій та сподівань покладалося на зміни і на те, що цього разу точно буде краще.

Перевірила очікуваня vs реальність виконання економічної частини програми Володимира Зеленського.

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Чи став за майже рік президенства "заможним громадянин та заможною держава"?

▪️Одноразова нульова декларація для бізнесу, щоб кожен бізнесмен пройшов "економічне чистилище" (це слова з програми, якщо що) за 5%. Отримані кошти - на зниження тарифів. Не виконано.

▪️Прості і зрозумілі податки. Не виконано. Замість цього ухвалено законопроект 1210, який значно ускладнює розуміння податкових норм навіть податковими консультантами!

▪️Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал. Не виконано, навіть законопроект не подано.

▪️Пенсіонерам обіцяли змінити солідарну систему пенсійного забезпечення на накопичувальну. Не виконано.

▪️Розвиток внутрішнього виробництва, свобода конкуренції. Жодних законодавчих стимулів до цього не ухвалили. А Кейс Александр Соколовский та Текстиль - Контакт показує, як підтримується власне виробництво та легка промисловість навіть в період епідемії. Ціна на тендері нижча, але чомусь за наші гроші закуповують китайські товари у фірми-одноденки.

▪️"Народна казна, а не система забаганок народних депутатів". Не виконано. В реальності останні зміни до бюджету показали, що саме забаганки народних депутатів по збереженню тих чи інших програм та депутатських соцекономів на округи стали причиною того, що фонд на епідемію з 124 млрд. зменшився до 64,7 млрд. грн.

▪️Економічний паспорт українця. Не виконано.

▪️Підтримка державою молодих підприємців і рік пільгового оподаткування. Крім програми кредитування 5/7/9 жодних пільг.

▪️Формування прозорого ринку землі - законопроект з великими потугами нещодавно ухвалено, але чи стане він основою для формування прозорого ринку землі - велике питання. Швидше - основою для маніпуляції та схем.

▪️Відновлення довіри до правоохоронних органів, припинення економічного тиску на бізнес, СБУ не буде займатися економічними злочинами.

Не виконано, законопроект про службу фінансових розслідувань відкликано і новий на внесено.

▪️Перехід країни на забезпечення власних потреб за рахунок власних енергоресурсів. Якщо це про збільшення видобутку газу, то згідно з повідомленнями податковоі про зменшення надходжень від ренти, видобуток газу впав.

▪️Забезпечення українців-заробітчан роботою. Хоч епідемія і повернула їх додому, робота їх тут не чекає. Рівень безробіття зростає.

▪️Гідні зарплати вчителям і медикам - не виконано. Оклад утричі збільшено тільки тим, медпрацівникам, які лікують коронавірус і тільки на період епідемії.

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Я не оцінювала якість та зміст цих пунктів програми. Лише стан їх виконання за рік. Звісно, попереду ще 4 роки і ще можна багато чого зробити, але вікно можливостей зачиняється і розгляд "антиколомойського" банківського закону та інших останніх законопроектів показує, що парламентської більшості, необхідної для ухвалення законів, вже немає", - розповіла Острікова.







