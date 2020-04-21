Правоохоронці встановлюють усіх, хто був у Святогірській лаврі на Великдень для проходження ними обсервації, - глава Донецької ОДА Кириленко

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Правоохоронці встановлюють усіх, хто був у Святогірській лаврі на Великдень для проходження ними обсервації, - глава Донецької ОДА Кириленко

Глава Донецької ОДА Павло Кириленко на селекторній нараді керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з главами обладміністрацій доповів про ситуацію в Свято-Успенській Святогірській лаврі, де під час великодніх богослужінь відбулося порушення карантинних заходів, зокрема, були скупчення людей без засобів індивідуального захисту.

"Було до 350 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які мешкають на території лаври, а також прихожани. Поліція відповідним чином відреагувала", - зазначив він на нараді у вівторок, повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кириленка, згідно з наказом командувача ООС, в'їзди / виїзди з області закриті. "Правоохоронці встановлюють всіх осіб, які перебували в лаврі під час богослужіння, з метою недопущення їх виїзду з регіону і для подальшого проходження цими людьми обсервації в межах певної території", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Коронавірус і карантин
карантин Лавра Великдень церква Донецька область Єрмак Андрій Кириленко Павло COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 cloud2009 26ea8082
а штрафы 17 000...?
неа..?
Расиюшка обидеться, да?
мне за Зеленского и Авакова обидно.... Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации, - глава Донецкой ОГА Кириленко - Цензор.НЕТ 599
обоссали их московские попы с их карантином.......
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21.04.2020 16:15
+4 belge
Понятно? Это реформированная украинская милиция. Полиция. Или, вообще, даже копы, как любят их называть любители понтов. Вместо того, чтобы пригрозить попам многотысячными штрафами, поставить мусоров вокруг церквей (с некоторых пор это, оказывается, храмы) и тем самым пресечь эти походеньки, эти бараны теперь по всей области исполняют.
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21.04.2020 16:16
+4 Костянтин Болтівець
Йоб.ні мусора , все бачили , але діють за наслідками .Саботажники паскудні , гірші за шкідників . Мусора чомусь більше бояться підмосковських паскуд , ніж українців , факт .
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21.04.2020 16:16
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