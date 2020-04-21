"Слуга народу" Яременко про перший рік Зеленського: У зовнішній політиці стало менше істерики і порожніх обіцянок. Залишається незмінним проєвропейський курс

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Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко вважає, що у президента Зеленського за перший рік на посаді є низка досягнень у зовнішній політиці.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Першою відмінною рисою президента Зеленського в сфері зовнішньої політики Яременко називає відсутність популізму в риториці: "Тепер вже офіціійно знаємо, що подати заявки на вступ до ЄС і НАТО чи провести референдум про такий вступ та вступити в ці організації - це різні речі. І замість вигадування барокових форм заяв про час чи то подачі заявки на вступ, чи то вступу ми більше займаємось практичними питаннями інтеграції".

Яременко також підкреслює, що президент тепер може не претендувати на звання талановитого дипломата і полководця: "Справою можуть займатися міністерства і фахівці без надмірної чи до дріб"язкової опіки. Якість роботи - інше питання. Але це питання існувало в наших реаліях завжди. Тим не менше, лише за ситуації, що формується, коли МЗС має можливість виконувати свої функції відповідно до закону та наявних ресурсів, а не цінних вказівок з Банкової, ми колись зможемо розрахововувати на зміну ситуації на краще".

Третім позитивним трендом, на думку Яременка, є "щирість, відвертість лідера держави, який веде складні міжнародні переговори. Уміння президента Зеленського завойовувати серця дозволило швидко встановити особисті контакти, а у випадку з Польщею й Угорщиною поклало початок діалогу, який, сподіваємось, з часом змінить тональність двостороннього діалогу. А ще важливо, що світ (і західний, і східний) переконався, що в Україні можуть бути дуже різні президенти, але зовнішня політика країни послідовна і незмінна".

Разом із тим нардеп каже, що невирішеним залишається питання війни з Росією.

"Ні щирості Володимира Зеленського у прагненні миру і зберегти життя, ні наполегливості у пошуку можливостей для контакту і домовленостей з Росією, ні готовності платити внутрішньополітичну ціну за зовнішньополітичні компроміси на переговорах про мир недостатньо для завершення війни і початку змістовних мирних переговорів", - пише Яременко.

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Крім того, за словами Яременка, існує загроза деактуалізаціі "українського питання" на міжнародній арені.

"Ні, ми нікуди не подінемось, і наші сусіди та партнери теж. Але бажання і, на жаль, можливості приділяти час проблемам України в світі ставатиме менше. І тут не варто притворятися - найскладніші проблеми сьогодонення ми не можемо розв"язати покладаючись винятково на власні внутрішні сили та ресурси.

Коронавірус не принесе мир. Просто не може. А ось убити інтерес і увагу до України може. Додатково ускладнюватимуть ситуацію президентські вибори в США. Потрібен чіткий план, і реалізація його "ще вчора"", - резюмує Яременко.





