Ми порушимо це питання більш серйозно із Зеленським й Аваковим, - Єрмак про відмову міської влади закрити ринки в Харкові та Одесі

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Питання про продовження роботи продовольчих ринків у Харкові й Одесі буде більш серйозно обговорюватися з президентом України Володимиром Зеленським та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, зазначає керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, у вівторок на селекторній нараді керівника ОП з очільниками облдержадміністрацій, яку він провів за дорученням Зеленського, торкнулися питання виконання рішення уряду та МОЗ про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській областях, передає Цензор.НЕТ.

Голови ОДА цих областей відзвітували, що станом на ранок 21 квітня всі продуктові ринки в їхніх регіонах закриті, проте в Харкові та Одесі вони продовжують працювати, адже очільники вказаних міст не ухвалили рішення про їхнє закриття.

"Ми порушимо це питання більш серйозно з президентом і міністром внутрішніх справ", – зазначив Єрмак.