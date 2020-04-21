Ми порушимо це питання більш серйозно із Зеленським й Аваковим, - Єрмак про відмову міської влади закрити ринки в Харкові та Одесі

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Ми порушимо це питання більш серйозно із Зеленським й Аваковим, - Єрмак про відмову міської влади закрити ринки в Харкові та Одесі

Питання про продовження роботи продовольчих ринків у Харкові й Одесі буде більш серйозно обговорюватися з президентом України Володимиром Зеленським та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, зазначає керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, у вівторок на селекторній нараді керівника ОП з очільниками облдержадміністрацій, яку він провів за дорученням Зеленського, торкнулися питання виконання рішення уряду та МОЗ про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській областях, передає Цензор.НЕТ.

Голови ОДА цих областей відзвітували, що станом на ранок 21 квітня всі продуктові ринки в їхніх регіонах закриті, проте в Харкові та Одесі вони продовжують працювати, адже очільники вказаних міст не ухвалили рішення про їхнє закриття.

"Ми порушимо це питання більш серйозно з президентом і міністром внутрішніх справ", – зазначив Єрмак.

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Топ коментарі
+13 Алексей Вовченко f033f386
Кем себя вообразило это чучело ? Он по должности руководитель аппарата президента , то есть должен заниматься бумагами которые ложатся ему на подпись и обеспечивать его работу и жизнедеятельность , а оно у нас и министр иностранных дел и теперь уже и министр здравоохранения , короче лезет везде где только можно , такими темпами Осел Оманский скоро и видосики выпускать не будет , там Ермак в ютубе звездой банковой будет.
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21.04.2020 16:32
+11 Генрих Реалист
Маркетам можно, ломбардам, Эпицентрам, кредитным спилкам....Договорняк с владельцами, мародёрство по ценам и увеличение продаж. Сайты по работе набирают только грузчиков, охранников, продавцов и курьеров. негодяи.
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21.04.2020 16:27
+11 баламут
Да и причем здесь рынки, если в супермакетах толпится народ? А на рынках людей поменьше и на открытом воздухе.
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21.04.2020 16:31
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